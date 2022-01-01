Пластиковые ящики и стеллажи
Универсальная система стеллажей с пластиковыми контейнерами. К сожалению, мы не создали велосипед, все придумано до нас. Но нам удалось разработать более практичную, малогабаритную, многофункциональную и достаточно экономичную систему, торгово-складского оборудования. Контейнеры и ящики предусмотрены для организации хранения мелкого товара, крепежных материалов и метизной продукции.
Данное оборудование не только экономит ваше пространство, но и ваши деньги. В небольшом помещении, возможно, разместить в три раза больше продукции. Проверено на наших партнерах и клиентах. Серия стеллажей и стоек Kreuz позволяет экономить время на поиск нужной запчасти или детали на ваших складах. Разновидность размеров и цветовой гаммы, позволяем правильно систематизировать рабочий процесс - разложить товарную продукцию по размерам, и наименованию.
Благодаря качеству складского оборудования – вид вашего склада, магазина, мастерской или производства будет на высоте долгие годы.
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О компании
ООО «Кройц» – небольшая, но очень надежная компания, по поставке складских пластиковых ящиков и торговых стеллажей. Наша производимая продукция поставляется по всей России, в каждый уголок нашей необъятной Родины. Филиалы для заказов в городах: Москва, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Новосибирск, Самара и Ростов-на-Дону. Потребителями являются абсолютно все производственные компании, торгующие компании с наличием складских помещений, а так же частные лица.
Мы не только занимаемся реализацией своей продукции, мы еще даем возможность создать свой бизнес. Расширяя горизонты – постоянно ищем дилеров по всей стране и не только (Казахстан, Белоруссия, Украина). Ассортимент продукции – ящики складские, пластиковые контейнеры, стойки и стеллажи (пристенные и двусторонние).