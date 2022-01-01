Универсальная система стеллажей с пластиковыми контейнерами. К сожалению, мы не создали велосипед, все придумано до нас. Но нам удалось разработать более практичную, малогабаритную, многофункциональную и достаточно экономичную систему, торгово-складского оборудования. Контейнеры и ящики предусмотрены для организации хранения мелкого товара, крепежных материалов и метизной продукции.

Данное оборудование не только экономит ваше пространство, но и ваши деньги. В небольшом помещении, возможно, разместить в три раза больше продукции. Проверено на наших партнерах и клиентах. Серия стеллажей и стоек Kreuz позволяет экономить время на поиск нужной запчасти или детали на ваших складах. Разновидность размеров и цветовой гаммы, позволяем правильно систематизировать рабочий процесс - разложить товарную продукцию по размерам, и наименованию.

Благодаря качеству складского оборудования – вид вашего склада, магазина, мастерской или производства будет на высоте долгие годы.

